Роналду забил 965-й карьерный гол и помог "Аль-Насру" одержать победу
Стоит отметить, что нападающий "Аль-Насра" забивает в четвертой игре подряд. 41-летний форвард открыл счет на седьмой минуте встречи, точно реализовав 11-метровый удар.
В итоге к этому часу у Роналду накопилось 965 голов за карьеру, из них 823 – на клубном уровне, а 142 – в майке сборной Португалии.
У португальца сейчас 21 гол после 21-го матча местного чемпионата, и он находится на третьей позиции списка лучших бомбардиров Лиги.
Сам же поединок против "Аль-Нажмы" закончился крупной победой "Аль-Насра" со счетом 5:0. Клуб из Эр-Рияда выиграл девять игр саудовской лиги подряд и единолично лидирует в турнирной таблице с активом в 58 очков.
Преследователи в лице "Аль-Ахли" и "Аль-Хиляля" отстают на два и три очка соответственно.
22 февраля Криштиану Роналду оформил дубль и вывел свою команду на вершину саудовского чемпионата.