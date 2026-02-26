Роналду забил 965-й карьерный гол и помог "Аль-Насру" одержать победу

Минувшей ночью знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду отметился своим 965-м голом в профессиональной карьере. Он отличился с пенальти и поразил ворота "Аль-Нажмы" в рамках матча перенесенного 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что нападающий "Аль-Насра" забивает в четвертой игре подряд. 41-летний форвард открыл счет на седьмой минуте встречи, точно реализовав 11-метровый удар.

В итоге к этому часу у Роналду накопилось 965 голов за карьеру, из них 823 – на клубном уровне, а 142 – в майке сборной Португалии.

У португальца сейчас 21 гол после 21-го матча местного чемпионата, и он находится на третьей позиции списка лучших бомбардиров Лиги.

Сам же поединок против "Аль-Нажмы" закончился крупной победой "Аль-Насра" со счетом 5:0. Клуб из Эр-Рияда выиграл девять игр саудовской лиги подряд и единолично лидирует в турнирной таблице с активом в 58 очков.

Преследователи в лице "Аль-Ахли" и "Аль-Хиляля" отстают на два и три очка соответственно.

22 февраля Криштиану Роналду оформил дубль и вывел свою команду на вершину саудовского чемпионата.

