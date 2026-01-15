Футболисты Сенегала и Марокко сыграют в финале Кубка Африки
Оба матча стадии полуфинала прошли в очень напряженной борьбе, где ни одна из команд не хотела уступать свое место в финале.
Так, Сенегал победил Египет со счетом 1:0 благодаря голу своего лидера Садио Мане и стал первым финалистом Кубка Африки.
Стоит подчеркнуть, что "Львы Теранги" сыграют в решающем матче КАН в третий раз за последние четыре его розыгрыша.
Во второй встрече 1/2 финала хозяева турнира – марокканцы только в серии пенальти сумели переиграть Нигерию со счетом 4:2 (основное время 0:0).
В итоге 18 января Сенегал сразится с Марокко в финале Кубка Африки, а Египет за день до этого померится силами с Нигерией за "бронзу" текущих соревнований.
Также можно заметить, что "атласские львы" вышли в финал данного турнира спустя 22 года. В далеком 1976 году они единственный раз становились чемпионами КАН.
Тем временем новая звезда "Ман Сити" Семеньо забивает во втором матче подряд после перехода из "Борнмута".