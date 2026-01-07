Определены все пары четвертьфиналов на Кубке Африки по футболу
Фото: Instagram/caf_online
В ночь на 7 января завершились все поединки стадии 1/8 финала на Кубке африканских наций по футболу. В заключительный день данного раунда путевки в следующий этап турнира завоевали команды Алжира и Кот-д’Ивуара, сообщает Zakon.kz.
Сборная Алжира в 1/8 финала КАН-2025 обыграла представителей ДР Конго со счетом 1:0, а Кот-д’Ивуар разгромил Буркина-Фасо – 3:0.
Таким образом, к этому часу стали известны все участники четвертьфинала Кубка африканских наций.
За путевки в полуфинал Кубка Африки 9 и 10 января поспорят следующие пары:
- Мали – Сенегал.
- Египет – Кот-д’Ивуар.
- Камерун – Марокко.
- Алжир – Нигерия.
Между тем накануне Лиэм Росеньор назначен новым главным тренером лондонского "Челси".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript