Спорт

Определены все пары четвертьфиналов на Кубке Африки по футболу

Четвертьфинал КАН-2025
В ночь на 7 января завершились все поединки стадии 1/8 финала на Кубке африканских наций по футболу. В заключительный день данного раунда путевки в следующий этап турнира завоевали команды Алжира и Кот-д’Ивуара, сообщает Zakon.kz.

Сборная Алжира в 1/8 финала КАН-2025 обыграла представителей ДР Конго со счетом 1:0, а Кот-д’Ивуар разгромил Буркина-Фасо – 3:0.

Таким образом, к этому часу стали известны все участники четвертьфинала Кубка африканских наций.

За путевки в полуфинал Кубка Африки 9 и 10 января поспорят следующие пары:

  • Мали – Сенегал.
  • Египет – Кот-д’Ивуар.
  • Камерун – Марокко.
  • Алжир – Нигерия.

Между тем накануне Лиэм Росеньор назначен новым главным тренером лондонского "Челси".

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
