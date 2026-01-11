Туркменские футболисты досрочно вышли из отпуска для встречи с Роналду
Футболисты туркменского клуба "Аркадаг" прервали отдых для подготовки к матчу против клуба "Аль-Наср" и встречи с Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
Один из самых титулованных клубов Саудовской Аравии впервые прилетит в Туркменистан, чтобы 11 февраля сыграть с туркменскими соперниками. Для подготовки к исторической встрече игроки "Аркадага" досрочно вышли из отпуска, передает интернет-портал "МИР24".
Тренировки проходят на поле олимпийского стадиона.
Футбольный клуб "Аркадаг" был создан в 2023 году по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова.
"Он лично курировал формирование команды, сам разработал дизайн формы и логотипа", – говорится в сюжете.
