Туркменские футболисты досрочно вышли из отпуска для встречи с Роналду

Футболисты туркменского клуба "Аркадаг" прервали отдых для подготовки к матчу против клуба "Аль-Наср" и встречи с Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Один из самых титулованных клубов Саудовской Аравии впервые прилетит в Туркменистан, чтобы 11 февраля сыграть с туркменскими соперниками. Для подготовки к исторической встрече игроки "Аркадага" досрочно вышли из отпуска, передает интернет-портал "МИР24".

Тренировки проходят на поле олимпийского стадиона.

Футбольный клуб "Аркадаг" был создан в 2023 году по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова.

"Он лично курировал формирование команды, сам разработал дизайн формы и логотипа", – говорится в сюжете.

