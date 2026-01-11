#Казахстан в сравнении
Спорт

Туркменские футболисты досрочно вышли из отпуска для встречи с Роналду

Аркадаг-Аль Наср, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 07:10 Фото: Instagram/turkmensporty
Футболисты туркменского клуба "Аркадаг" прервали отдых для подготовки к матчу против клуба "Аль-Наср" и встречи с Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Один из самых титулованных клубов Саудовской Аравии впервые прилетит в Туркменистан, чтобы 11 февраля сыграть с туркменскими соперниками. Для подготовки к исторической встрече игроки "Аркадага" досрочно вышли из отпуска, передает интернет-портал "МИР24".

Тренировки проходят на поле олимпийского стадиона.

Футбольный клуб "Аркадаг" был создан в 2023 году по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова.

"Он лично курировал формирование команды, сам разработал дизайн формы и логотипа", – говорится в сюжете.

Мэрия Парижа в новогоднюю ночь украсила Триумфальную арку изображением Усмана Дембеле и цветами футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

Алия Абди
Алия Абди
