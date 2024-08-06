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Роналду вернулся к тренировкам

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 08:10 Фото: Instagram/cristiano
После отпуска Криштиану Роналду приступил к тренировкам в футбольном клубе "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

Информацию о возобновлении занятий на футбольном поле спортсмен опубликовал 5 августа на своей странице в Instagram.

"Вернулся туда, где мое место!" – пафосно подписал фотографии капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии.
Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 08:10

Фото: Instagram/cristiano

Помимо этого футболист продемонстрировал, что несмотря на отпуск он по-прежнему в прекрасной спортивной форме.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 08:10

Фото: Instagram/cristiano

В этот же день в офисе УЕФА прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии запланированы на 20 и 21 августа, а ответные на 27 и 28 августа.

Алия Абди
Роналду Криштиану Саудовская Аравия 2024 год Футбол
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