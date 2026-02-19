#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Спорт

"Аль-Наср" без Роналду и остальных звезд победил туркменский "Аркадаг"

Футбол Победа Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:25 Фото: Instagram/alnassr
Прошел ответный поединок 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов по футболу, где саудовский "Аль-Наср" у себя дома с минимальным счетом 1:0 переиграл туркменский клуб "Аркадаг", сообщает Zakon.kz.

В этом матче в стартовом составе у "Аль-Насра" на поле вышли только два иностранца – испанец Иньиго Мартинес и бразилец Габриэл Анжело.

Также отсутствовал капитан и лидер клуба из Эр-Рияда – португалец Криштиану Роналду.

В итоге хозяева без своего основного костяка сумели победить гостей – 1:0 благодаря единственному голу своего нападающего Абдулрахмана Гариба, который отличился на второй минуте встречи.

Фото: Instagram/alnassr

Благодаря этому успеху команда Роналду обеспечила себе путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии.

Первый матч между этими командами, который прошел на прошлой неделе в Аркадаге, завершился аналогичным счетом 1:0.

Теперь "Аль-Наср" в следующем раунде данного турнира ждет двухматчевое противостояние с "Аль-Васлом" из ОАЭ, первый из которых запланирован на 3 марта в Дубае.

Что касается Криштиану Роналду, то 41-летний нападающий недавно забил свой 962-й гол в профессиональной карьере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гол Роналду помог "Аль-Насру" удержать позиции в Лиге чемпионов АФК
07:12, 11 марта 2025
Гол Роналду помог "Аль-Насру" удержать позиции в Лиге чемпионов АФК
"Аль-Наср" Роналду одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов Азии
10:53, 23 октября 2024
"Аль-Наср" Роналду одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов Азии
Роналду не поможет "Аль-Насру" в ближайшем матче
17:52, 07 ноября 2023
Роналду не поможет "Аль-Насру" в ближайшем матче
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Сегодня
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Сегодня
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Сегодня
Теннисистов оправдали по делам о допинге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: