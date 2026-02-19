"Аль-Наср" без Роналду и остальных звезд победил туркменский "Аркадаг"

Прошел ответный поединок 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов по футболу, где саудовский "Аль-Наср" у себя дома с минимальным счетом 1:0 переиграл туркменский клуб "Аркадаг", сообщает Zakon.kz.

В этом матче в стартовом составе у "Аль-Насра" на поле вышли только два иностранца – испанец Иньиго Мартинес и бразилец Габриэл Анжело.

Также отсутствовал капитан и лидер клуба из Эр-Рияда – португалец Криштиану Роналду.

В итоге хозяева без своего основного костяка сумели победить гостей – 1:0 благодаря единственному голу своего нападающего Абдулрахмана Гариба, который отличился на второй минуте встречи.

Фото: Instagram/alnassr

Благодаря этому успеху команда Роналду обеспечила себе путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии.

Первый матч между этими командами, который прошел на прошлой неделе в Аркадаге, завершился аналогичным счетом 1:0.

Теперь "Аль-Наср" в следующем раунде данного турнира ждет двухматчевое противостояние с "Аль-Васлом" из ОАЭ, первый из которых запланирован на 3 марта в Дубае.

Что касается Криштиану Роналду, то 41-летний нападающий недавно забил свой 962-й гол в профессиональной карьере.