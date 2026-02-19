"Аль-Наср" без Роналду и остальных звезд победил туркменский "Аркадаг"
В этом матче в стартовом составе у "Аль-Насра" на поле вышли только два иностранца – испанец Иньиго Мартинес и бразилец Габриэл Анжело.
Также отсутствовал капитан и лидер клуба из Эр-Рияда – португалец Криштиану Роналду.
В итоге хозяева без своего основного костяка сумели победить гостей – 1:0 благодаря единственному голу своего нападающего Абдулрахмана Гариба, который отличился на второй минуте встречи.
Фото: Instagram/alnassr
Благодаря этому успеху команда Роналду обеспечила себе путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии.
Первый матч между этими командами, который прошел на прошлой неделе в Аркадаге, завершился аналогичным счетом 1:0.
Теперь "Аль-Наср" в следующем раунде данного турнира ждет двухматчевое противостояние с "Аль-Васлом" из ОАЭ, первый из которых запланирован на 3 марта в Дубае.
Что касается Криштиану Роналду, то 41-летний нападающий недавно забил свой 962-й гол в профессиональной карьере.