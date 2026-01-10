#Казахстан в сравнении
Спорт

Рыбакина поблагодарила Брисбен после неожиданного поражения сопернице из Чехии

Елена Рыбакина в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 03:13 Фото: j48tennis
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка отметила Брисбен после неожиданного проигрыша чешке Каролине Муховой в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Австралии, сообщает Zakon.kz.

10 января Елена сделала соответствующую публикацию у себя в Instagram-сторис.

"Спасибо, Брисбен. Всегда приятно играть здесь. Увидимся в следующий раз", – написала Рыбакина.

Фото: Instagram/lenarybakina

Ранее на пресс-конференции Рыбакина отметила свою плохую подачу, которую она хочет исправить перед Australian Open.

"Это не тот результат, на который я надеялась, но, к счастью, у меня теперь есть время поработать над некоторыми моментами. В последних двух матчах я очень мучилась с подачей, мои движения были не самыми оптимальными. Все должно быть в гармонии. Мне также нужно улучшить начало матчей, моя подача должна быть более эффективной, особенно с точки зрения процента. Мне нужно сосредоточиться на положительных моментах и не повторять тех же ошибок", – сказала она.

Теперь Рыбакина выступит на турнире Mubadala Abu Dhabi Open-2026 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдет с 1 по 7 февраля. Рыбакина является главным фаворитом этого турнира и посеяна под первым номером. В 2025 году она дошла в Абу-Даби до полуфинала, неожиданно проиграв швейцарке Белинде Бенчич.

Возвращаясь к началу сезона, в Австралии Рыбакина одержала две победы, но в четвертьфинале сенсационно проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
