Спорт

Казахстанский шпажист выиграл этап Кубка мира в Германии

Руслан Курбанов, шпага, кубок мира, золото , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 23:35 Фото: НОК РК
Представитель сборной Казахстана Руслан Курбанов 6 февраля стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию на шпаге, который прошел в Хайденхайме (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, на стадии 1/32 финала Курбанов одержал победу над сокомандником Эльмиром Алимжановым со счетом 15:14. Затем казахстанец последовательно обыграл Давида Надя из Венгрии (15:13) и японца Акиру Комату (15:11).

В четвертьфинале Курбанов взял верх над еще одним представителем Казахстана Никитой Жулинским – 12:11. В полуфинале он уверенно прошел Тристана Тюлена из Нидерландов, завершив поединок со счетом 15:9.

Золотую медаль казахстанцу принес финальный поединок против итальянца Давиде Ди Вероли. Курбанов одержал победу со счетом 15:14 и стал победителем этапа Кубка мира.

Этап в Хайденхайме считается одним из самых престижных турниров сезона в мужской шпаге и традиционно собирает ведущих фехтовальщиков мира.

А ранее фанатам ФК "Кайрат" сообщили хорошую новость.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
