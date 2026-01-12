#Казахстан в сравнении
Спорт

Мбаппе выделился неприличным поступком при награждении игроков "Барселоны"

Футбол Поступок Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 15:05 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 12 января в Джидде (Саудовская Аравия) прошла церемония награждения футболистов каталонской "Барселоны" за победу в Суперкубке Испании, где был замечен некрасивым поступком главный снайпер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Esport3, во время процесса награждения игроки "блауграны" устроили коридор почета представителям "сливочных" как финалистам данного турнира.

После того, как футболисты "Реала" получили медали, Килиан Мбаппе призвал своих коллег не повторять аналогичное действие в отношении соперника.

Подобный поступок со стороны главной звезды королевского клуба не остался незамеченным европейскими СМИ.

Как уже известно, каталонский коллектив обыграл мадридскую дружину в финале Суперкубка со счетом 3:2 и выиграл этот трофей в 16-й раз в истории.

Что касается Мбаппе, то он из-за травмы прибыл в Джидду только накануне финального поединка.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
