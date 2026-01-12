Мбаппе выделился неприличным поступком при награждении игроков "Барселоны"
Как пишет Esport3, во время процесса награждения игроки "блауграны" устроили коридор почета представителям "сливочных" как финалистам данного турнира.
🤬 El francès del Reial Madrid no ha volgut que els seus companys fessin el passadís al Barça
❌ Els altres jugadors l'han seguit i els blaugranes no han tingut passadís de campions
После того, как футболисты "Реала" получили медали, Килиан Мбаппе призвал своих коллег не повторять аналогичное действие в отношении соперника.
El Madrid no le dio pasillo del campeón al Barça y fue por este berrinche de Mbappe 🤢
Подобный поступок со стороны главной звезды королевского клуба не остался незамеченным европейскими СМИ.
Как уже известно, каталонский коллектив обыграл мадридскую дружину в финале Суперкубка со счетом 3:2 и выиграл этот трофей в 16-й раз в истории.
Что касается Мбаппе, то он из-за травмы прибыл в Джидду только накануне финального поединка.