Президент "Барселоны" оценил неприличный поступок Килиана Мбаппе

После завершения финала Суперкубка Испании вся футбольная общественность обсуждает действие французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, который призвал своих коллег не делать коридор почета по отношению к представителям "Барсы", сообщает Zakon.kz.

По этой ситуации свое мнение также высказал глава каталонского коллектива Жоан Лапорта, который удивлен тем, что футболисты королевского клуба не захотели устроить чемпионский коридор победителям турнира.

"Были намного сильнее "Реала", могли забить еще больше и контролировали игру. Соперник мог создать проблемы в любой контратаке, но мы контролировали ход матча, и это вселяет спокойствие. Это был идеальный сценарий. Я удивлен, что они не устроили нам коридор почета. Нужно проявлять уважение, выигрываете вы или проигрываете. Мы победили, проявив уважение и щедрость. После поражения на "Бернабеу" (1:2) были злы, но наши футболисты вели себя превосходно. Должно быть, для них это был сумасшедший момент. Они тогда уже представляли, что у нас больше шансов на победу, и доказали это, хотя было нелегко". Президент "Барселоны" Жоан Лапорта

Как уже все знают, в ночь на 12 января "блауграна" выиграла Суперкубок Испании, обыграв мадридскую дружину со счетом 3:2.

После этого "сине-гранатовые" устроили коридор почета для игроков проигравшей команды.

В свою очередь самый титулованный клуб планеты проигнорировал ответные действия в отношении чемпионов Испании, лидер атак "Реала" Килиан Мбаппе был против подобного шага.