#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Спорт

Президент "Барселоны" оценил неприличный поступок Килиана Мбаппе

Футбол Комент Президента, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 14:10 Фото: Instagram/FCBarcelona
После завершения финала Суперкубка Испании вся футбольная общественность обсуждает действие французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, который призвал своих коллег не делать коридор почета по отношению к представителям "Барсы", сообщает Zakon.kz.

По этой ситуации свое мнение также высказал глава каталонского коллектива Жоан Лапорта, который удивлен тем, что футболисты королевского клуба не захотели устроить чемпионский коридор победителям турнира.

"Были намного сильнее "Реала", могли забить еще больше и контролировали игру. Соперник мог создать проблемы в любой контратаке, но мы контролировали ход матча, и это вселяет спокойствие. Это был идеальный сценарий. Я удивлен, что они не устроили нам коридор почета. Нужно проявлять уважение, выигрываете вы или проигрываете. Мы победили, проявив уважение и щедрость. После поражения на "Бернабеу" (1:2) были злы, но наши футболисты вели себя превосходно. Должно быть, для них это был сумасшедший момент. Они тогда уже представляли, что у нас больше шансов на победу, и доказали это, хотя было нелегко".Президент "Барселоны" Жоан Лапорта

Как уже все знают, в ночь на 12 января "блауграна" выиграла Суперкубок Испании, обыграв мадридскую дружину со счетом 3:2.

После этого "сине-гранатовые" устроили коридор почета для игроков проигравшей команды.

В свою очередь самый титулованный клуб планеты проигнорировал ответные действия в отношении чемпионов Испании, лидер атак "Реала" Килиан Мбаппе был против подобного шага.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Мбаппе и Куртуа обратились к Алонсо после его ухода из "Реала"
14:29, Сегодня
Мбаппе и Куртуа обратились к Алонсо после его ухода из "Реала"
"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе
22:51, 03 июня 2024
"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе
Лидеры "Реала" высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе
16:40, 28 мая 2024
Лидеры "Реала" высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: