Казахстан впервые добился уникального достижения в истории мирового тенниса

Представители казахстанского тенниса вошли в список стран, игроки которых числятся в первой десятке мировых рейтингов как среди мужчин, так и среди женщин, сообщает Zakon.kz.

На данный момент подобными показателями могут похвалиться лишь теннисисты США и Италии. Для нас же это достижение стало возможным благодаря успехам лидеров нашей сборной.

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина стабильно удерживает свои позиции в топ-10 рейтинга WTA и сейчас занимает там пятое место.

Лидер мужской сборной Александр Бублик 11 января одержал победу на турнире ATP 250 в Гонконге, завоевав девятый титул в карьере. По итогам прошедших соревнований он сегодня поднялся на 10-ю позицию мирового рейтинга ATP, что случилось впервые в его карьере и в истории отечественного мужского тенниса.

В итоге Казахстан теперь официально представлен в ведущей десятке сильнейших теннисистов планеты как среди мужчин, так и среди женщин.

Фото: Instagram/LenaRybakina

Помимо этого, наша женская сборная входит в число лучших 10 команд мира в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

Вдобавок к этим результатам хорошее будущее эксперты предрекают двум казахстанским юниорам – Амиру Омарханову и Зангару Нурланулы. Первый недавно выиграл первый свой трофей в профессиональном турнире ITF Men 15.

А второй наш талант на прошлой неделе стал 12-й ракеткой в списке лучших юниоров мира и получил восьмой номер посева на Открытом чемпионате Австралии-2026.