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Янник Синнер добился еще одного уникального достижения для итальянских игроков

Янник Синнер добился еще одного уникального достижения для итальянских игроков Фото: АТР
Первая ракетка мира Янник Синнер добился уникального достижения для итальянских теннисистов, став первым представителем этой страны как среди женщин, так и среди мужчин, который смог дойти как минимум до трех полуфиналов турниров "Большого шлема" за сезон, сообщает Zakon.kz.

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В ночь с 4 на 5 сентября итальянец в 1/4 финала US Open обыграл пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

На других ТБШ сезона Янник Синнер также выступил довольно успешно.

На Australian Open 2024 он завоевал трофей, в финале отыгравшись с 0:2 по сетам и в пяти сетах взяв верх над россиянином Даниилом Медведевым – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. На "Ролан Гаррос – 2024" на стадии 1/2 финала Синнер в пяти сетах проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счетом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6. Однако на Уимблдоне итальянцу не удалось пробиться в полуфинал, на стадии 1/4 финала его неожиданно остановил Даниил Медведев, выиграв еще один пятисетовый матч в их противостоянии – 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Ранее были представлены результаты матчей 10-го игрового дня Открытого чемпионата США. 

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