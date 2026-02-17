#Референдум-2026
Спорт

Впервые в истории мать и сын выступили вместе на одной Олимпиаде

Олимпиада-2026 Мать Сын Вместе, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:58 Фото: Instagram/milanocortina2026
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии вошли в историю мирового спорта рекордным достижением, который установили два представителя сборной Мексики, сообщает Zakon.kz.

Авторами рекордных достижений стали 46-летняя горнолыжница Сара Шлепер и ее 18-летний сын Лассе Гахиола.

Мама приняла участие в соревнованиях по супергиганту и заняла там 26-е место. Плюс ранее она выступала в гигантском слаломе, но получила дисквалификацию из-за ботинок, которые были выше допустимой нормы.

Вдобавок ко всему, Шлепер является самой возрастной горнолыжницей в истории зимних Олимпиад. Милан – это уже ее седьмые Олимпийские игры, а начинала она еще в Нагано в 1998 году.

А вот для ее сына это дебютные соревнования, где он занял 53-е место в гигантском слаломе. А в другой дисциплине он не смог финишировать и сошел с дистанции.

Нынешняя Олимпиада также стала памятной для двух фигуристов Грузии, которые завоевали первую историческую награду для страны.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
