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Будущая звезда мирового тенниса: немецкий теннисист установил уникальное достижение на турнире в Алматы

Джастин Энгель сотворил историю на турнире в Алматы Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Алматы проходит престижный турнир серии АТР 250 Almaty Open. В первом круге одиночного разряда был зафиксирован сенсационный результат, который войдет в историю мирового тенниса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На кортах "Алматы Арены" восходит звезда мирового тенниса. 17-летний немецкий игрок Джастин Энгель, занимающий 458-е место, получил от организаторов специальное приглашение Wild Card (WC). И оправдал оказанное ему доверие. В первом раунде Джастин одержал победу над Колманом Вонгом из Гонконга, который стоит в мировом рейтинге выше него – на 133-м месте. Энгель обыграл его в двух сетах со счетом 7:5, 6:4 и сотворил историю.

Он стал самым молодым игроком, выигравшим матч в основной сетке турнира АТР, после испанца Карлоса Алькараса, который сделал это в 16 лет. Таким образом Джастин стал первым теннисистом 2007 года рождения, выигравшим матч на уровне АТР-тура.

"Этот год уже был таким удачным для меня, а теперь это просто невероятно, – в 17 лет выиграть матч основной сетки, это лучшее, что я когда-либо испытывал. Я не могу подобрать слов", – сказал Энгель.

Во втором круге Джастин Энгель сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло (31 АТР), который получил четвертый номер посева на турнире в Алматы.

Ранее на Almaty Open казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (213 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде.

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