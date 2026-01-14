Новая звезда "Ман Сити" Семеньо забивает во втором матче подряд

Прошедшей ночью состоялся первый матч стадии полуфинала Кубка английской лиги по футболу, где "Ньюкасл" у себя дома уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Один из голов у гостей забил новобранец Антуан Семеньо, который еще отличился на прошлой встрече с "Эксетером", сообщает Zakon.kz.

Исход поединка решился во втором тайме, когда на 53-й минуте встречи счет открыл новичок "горожан" – форвард Антуан Семеньо, для которого это была вторая игра после перехода из "Борнмута", и он отмечается во втором матче подряд.

А в добавленное арбитром время другой нападающий Райан Шерки укрепил преимущество гостей – 2:0.

Ответная встреча между "Сити" и "Ньюкаслом" пройдет 4 февраля в Манчестере. Здесь стоит подчеркнуть, что команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает уже 13 матчей подряд: 10 побед и три ничьих.

В другом полуфинальном противостоянии Кубка лиги сегодня вечером померятся силами два лондонских коллектива – "Челси" и "Арсенал".

Тем временем "Манчестер Сити" через три дня в АПЛ ждет сражение со своими земляками из "Юнайтед", которых вчера ночью возглавил новый наставник Майкл Кэррик.