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Спорт

Звезды "Ман Сити" ночевали на базе перед матчем с "Эвертоном"

Футбол Ночь База, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 14:34 Фото: Instagram/mancity
26 декабря стартуют поединки 18-го тура английской Премьер-лиги по футболу, где самыми первыми на поле выйдут команды "Манчестер Сити" и "Эвертон", сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола заставил своих подопечных переночевать на базе клуба в преддверии игры с "Эвертоном". 

Таким методом главный тренер "Ман Сити" хочет привести в тонус футболистов и восстановить их былую форму, чтобы прервать серию неудачных игр.

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 14:34

Фото: Instagram/mancity

В последнее время "небесно-голубые" попали в серию неудач и в 12 последних матчах, включая еврокубки, потерпели поражение в девяти случаях.

После игр 17-го тура АПЛ, команда Гвардиолы сейчас занимает седьмое место. 21 декабря "Ман Сити" уступил на выезде "Астон Вилле" (1:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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