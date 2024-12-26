Звезды "Ман Сити" ночевали на базе перед матчем с "Эвертоном"

26 декабря стартуют поединки 18-го тура английской Премьер-лиги по футболу, где самыми первыми на поле выйдут команды "Манчестер Сити" и "Эвертон", сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола заставил своих подопечных переночевать на базе клуба в преддверии игры с "Эвертоном".

Таким методом главный тренер "Ман Сити" хочет привести в тонус футболистов и восстановить их былую форму, чтобы прервать серию неудачных игр.

Фото: Instagram/mancity

В последнее время "небесно-голубые" попали в серию неудач и в 12 последних матчах, включая еврокубки, потерпели поражение в девяти случаях.

После игр 17-го тура АПЛ, команда Гвардиолы сейчас занимает седьмое место. 21 декабря "Ман Сити" уступил на выезде "Астон Вилле" (1:1).