"Ман Сити" одержал шестую победу подряд и вышел в полуфинал Кубка лиги

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" продлил свою победную серию до шести игр. Минувшей ночью команда Хосепа Гвардиолы дома переиграла "Брентфорд" со счетом 2:0 в четвертьфинале Кубка английской лиги, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху "горожане" пробились в полуфинал данного турнира и идут на серии шесть побед подряд во всех турнирах.

В поединке против "Брентфорда" счет открыл полузащитник хозяев поля Райан Шерки, а после перерыва Савиньо удвоил преимущество – 2:0.

К этому часу уже состоялась жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги, по итогам которой подопечные Гвардиолы получили в соперники представителей "Ньюкасла".

В другой встрече 1/2 финала "Челси" ждет победителя матча между "Арсеналом" и "Кристал Пэласом".

Первые полуфинальные игры пройдут 12 января, а ответные – 2 февраля.

