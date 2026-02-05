Дубль Мармуша позволил "Ман Сити" стать соперником "Арсенала" по Кубку Англии
Минувшей ночью футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1 и стал вторым финалистом Кубка английской лиги. Теперь за титул "горожане" сыграют с "Арсеналом", сообщает Zakon.kz.
Ответный кубковый поединок проходил на арене "Сити", где главной звездой у хозяев поля стал египтянин Омар Мармуш.
Он открыл счет уже на седьмой минуте, а в середине первого тайма оформил дубль. Еще до перерыва Тиджани Рейндерс довел результат до разгромного.
Гости усилиями Энтони Эланга сумели все-таки отыграть один мяч – 3:1.
Таким образом, в финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" 22 марта сразится с "Арсеналом" на легендарной арене "Уэмбли".
"Небесно-голубые" впервые за последние пять лет сыграют в решающем матче данного турнира.
В свою очередь "канониры" днем ранее в 1/2 финала этих состязаний прошли "Челси" (3:2, 1:0).
