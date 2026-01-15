Ислам Чесноков во второй раз со скамейки запасных помог победить "Хартсу"
В состав "Хартса" на этот матч снова был выставлен казахстанец Ислам Чесноков, но экс-игрок "Тобола" поддерживал своих коллег со скамейки запасных.
Возможно, его выпустили бы на поле, но план наставника клуба из Эдинбурга Дерека Макиннеса изменился по ходу поединка, так как на 15-й минуте был удален один из его подопечных.
Несмотря на красную карточку в отношении Банингиме, "Хартс" вдесятером переиграл соперника со счетом 2:0.
В итоге новый клуб Чеснокова упрочил свое лидерство в чемпионате Шотландии, набрав 50 очков.
Что касается полузащитника сборной Казахстана, то после двух попыток дебюта за "Хартс" он будет ждать следующего шанса, который наступит 17 января в рамках Кубка Шотландии против "Фалкирка".
6 января Ислам Чесноков стал новым представителем команды "темно-бордовых".