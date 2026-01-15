#Казахстан в сравнении
Спорт

Ислам Чесноков во второй раз со скамейки запасных помог победить "Хартсу"

Футбол Победа Хартс, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 14:29 Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
Прошедшей ночью в чемпионате Шотландии по футболу прошел перенесенный матч 17-го тура, где лидер сезона "Хартс" обыграл гостей из "Сент-Миррена" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

В состав "Хартса" на этот матч снова был выставлен казахстанец Ислам Чесноков, но экс-игрок "Тобола" поддерживал своих коллег со скамейки запасных.

Возможно, его выпустили бы на поле, но план наставника клуба из Эдинбурга Дерека Макиннеса изменился по ходу поединка, так как на 15-й минуте был удален один из его подопечных.

Несмотря на красную карточку в отношении Банингиме, "Хартс" вдесятером переиграл соперника со счетом 2:0.

В итоге новый клуб Чеснокова упрочил свое лидерство в чемпионате Шотландии, набрав 50 очков.

Что касается полузащитника сборной Казахстана, то после двух попыток дебюта за "Хартс" он будет ждать следующего шанса, который наступит 17 января в рамках Кубка Шотландии против "Фалкирка".

6 января Ислам Чесноков стал новым представителем команды "темно-бордовых".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
