Ислам Чесноков во второй раз со скамейки запасных помог победить "Хартсу"

Прошедшей ночью в чемпионате Шотландии по футболу прошел перенесенный матч 17-го тура, где лидер сезона "Хартс" обыграл гостей из "Сент-Миррена" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

В состав "Хартса" на этот матч снова был выставлен казахстанец Ислам Чесноков, но экс-игрок "Тобола" поддерживал своих коллег со скамейки запасных.

Возможно, его выпустили бы на поле, но план наставника клуба из Эдинбурга Дерека Макиннеса изменился по ходу поединка, так как на 15-й минуте был удален один из его подопечных.

Несмотря на красную карточку в отношении Банингиме, "Хартс" вдесятером переиграл соперника со счетом 2:0.

В итоге новый клуб Чеснокова упрочил свое лидерство в чемпионате Шотландии, набрав 50 очков.

Что касается полузащитника сборной Казахстана, то после двух попыток дебюта за "Хартс" он будет ждать следующего шанса, который наступит 17 января в рамках Кубка Шотландии против "Фалкирка".

6 января Ислам Чесноков стал новым представителем команды "темно-бордовых".