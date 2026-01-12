#Казахстан в сравнении
Ислам Чесноков с победы за "Хартс" дебютировал в чемпионате Шотландии

Футбол Победа Хартс, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 08:34 Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
Поздно вечером 11 января в чемпионате Шотландии по футболу прошел матч между клубами "Данди" и "Хартс", где состоялся заочный дебют экс-игрока костанайского "Тобола" Ислама Чеснокова, сообщает Zakon.kz.

Полузащитник сборной Казахстана попал в заявку команды "Хартс", которая в гостях обыграла "Данди" (1:0), в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии.

Для Ислама Чеснокова эта игра считалась первой за "темно-бордовых" и он прождал все 90 минут своего шанса на скамейке запасных. Однако главный тренер "Хартса" Дерек Макиннес не выпустил нашего футболиста на поле.

Но и без него у команды все сложилось неплохо, единственный и победный гол в первом тайме забил Клаудио Брага. Также стоит отметить, что победители доигрывали встречу в меньшинстве, перед уходом на перерыв был удален вратарь Александр Шволов.

После этого успеха команда из Эдинбурга по-прежнему остается лидером турнирной таблицы местного чемпионата с активом в 47 очков.

"Хартс" в чемпионской гонке опережает "Рейнджерс" (44) и "Селтик" (41). При этом у новой дружины казахстанца еще игра в запасе.

6 января хавбек "Тобола" и сборной Казахстана совершил исторический трансфер.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
