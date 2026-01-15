#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанец Скатов пробился во второй полуфинал "Челленджера" за неделю

Теннис Полуфинал Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 15:23 Фото: Instagram/skatov_timofey
Член мужской сборной Казахстана Тимофей Скатов хорошо начал 2026 год, добравшись до двух полуфиналов "Челленджеров" подряд за неделю. Чуть ранее он не смог выиграть титул в индийском Бангалоре, сообщает Zakon.kz.

15 января уроженец Петропавловска пробился в 1/2 финала турнира ATP Chalenger 75 на кортах тайского города Нонтхабури.

Для достижения своей цели Скатов на своем пути переиграл француза Флорена Бакса – 6:2, 6:4.

Далее Тимофея ждет соперник в лице испанца Пола Мартина Тиффона (№373 ATP).

Текущие стабильные результаты нашего теннисиста, конечно, сказываются на его рейтинговых делах. Если на начало сезона он стоял на 235-й строчке, то на данную минуту занимает 183-ю позицию.

Могли казахстанцы сегодня также порадоваться успехам Александра Шевченко и Анны Данилиной, которые выступали на крупном турнире в австралийской Аделаиде.

К сожалению, Шевченко был разгромлен французом Юго Умбером на стадии 1/4 финала ATP 250 – 0:6, 3:6.

А Данилина со своей постоянной напарницей Александрой Крунич (Сербия) не смогли пройти в финал WTA 500, уступив Катерине Синяковой (Чехия)/Шуай Жанг (Китай) – 4:6, 6:2, 8:10.

Теперь все ведущие казахстанские теннисисты будут готовиться к старту основной сетки AusOpen-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
