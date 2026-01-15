Казахстанец Скатов пробился во второй полуфинал "Челленджера" за неделю

Член мужской сборной Казахстана Тимофей Скатов хорошо начал 2026 год, добравшись до двух полуфиналов "Челленджеров" подряд за неделю. Чуть ранее он не смог выиграть титул в индийском Бангалоре, сообщает Zakon.kz.

15 января уроженец Петропавловска пробился в 1/2 финала турнира ATP Chalenger 75 на кортах тайского города Нонтхабури.

Для достижения своей цели Скатов на своем пути переиграл француза Флорена Бакса – 6:2, 6:4.

Далее Тимофея ждет соперник в лице испанца Пола Мартина Тиффона (№373 ATP).

Текущие стабильные результаты нашего теннисиста, конечно, сказываются на его рейтинговых делах. Если на начало сезона он стоял на 235-й строчке, то на данную минуту занимает 183-ю позицию.

Могли казахстанцы сегодня также порадоваться успехам Александра Шевченко и Анны Данилиной, которые выступали на крупном турнире в австралийской Аделаиде.

К сожалению, Шевченко был разгромлен французом Юго Умбером на стадии 1/4 финала ATP 250 – 0:6, 3:6.

А Данилина со своей постоянной напарницей Александрой Крунич (Сербия) не смогли пройти в финал WTA 500, уступив Катерине Синяковой (Чехия)/Шуай Жанг (Китай) – 4:6, 6:2, 8:10.

Теперь все ведущие казахстанские теннисисты будут готовиться к старту основной сетки AusOpen-2026.