Казахстанец Скатов пробился во второй полуфинал "Челленджера" за неделю
15 января уроженец Петропавловска пробился в 1/2 финала турнира ATP Chalenger 75 на кортах тайского города Нонтхабури.
Для достижения своей цели Скатов на своем пути переиграл француза Флорена Бакса – 6:2, 6:4.
Далее Тимофея ждет соперник в лице испанца Пола Мартина Тиффона (№373 ATP).
Текущие стабильные результаты нашего теннисиста, конечно, сказываются на его рейтинговых делах. Если на начало сезона он стоял на 235-й строчке, то на данную минуту занимает 183-ю позицию.
Могли казахстанцы сегодня также порадоваться успехам Александра Шевченко и Анны Данилиной, которые выступали на крупном турнире в австралийской Аделаиде.
К сожалению, Шевченко был разгромлен французом Юго Умбером на стадии 1/4 финала ATP 250 – 0:6, 3:6.
А Данилина со своей постоянной напарницей Александрой Крунич (Сербия) не смогли пройти в финал WTA 500, уступив Катерине Синяковой (Чехия)/Шуай Жанг (Китай) – 4:6, 6:2, 8:10.
Теперь все ведущие казахстанские теннисисты будут готовиться к старту основной сетки AusOpen-2026.