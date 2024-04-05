Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Тимофей Скатов пробился в полуфинал "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира в Италии Фото: АТР
В Барлетте (Италия) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№277 АТР) провел матч 1/4 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Казахстанец обыграл итальянца Риккардо Бонадио (№305 АТР) со счетом 7:5, 7:5. Соперники впервые встречались между собой.

За два часа игрового времени Тимофей один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-поинтов.

Соперник Тимофея по полуфиналу определится в поединке между Франческо Маэстрелли (Италия) и Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина). Полуфинальный матч состоится завтра, 6 апреля.

Ранее во втором круге "Челленджера" в Италии Скатов выиграл у австрийца Филипа Мисолича (№166 АТР) со счетом 6:4, 6:3.

Читайте также

Александр Недовесов продолжает борьбу за титул АТР-250 в Португалии

Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP Challenger

Официально: Итоговые турниры WTA 2024-2026 годов пройдут в Саудовской Аравии

Пахита Амири
Тимофей Скатов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке
Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке
Футбол
Фанаты избили футбольного тренера
Футбол Финал Кубка Германии
"Байер" вышел в финал Кубка Германии с рекордом в 40 матчей
WTA-500 в Чарлстоне: результаты матчей второго круга
WTA-500 в Чарлстоне: результаты матчей второго круга
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: