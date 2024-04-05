Тимофей Скатов пробился в полуфинал "Челленджера" в Италии

В Барлетте (Италия) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№277 АТР) провел матч 1/4 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец обыграл итальянца Риккардо Бонадио (№305 АТР) со счетом 7:5, 7:5. Соперники впервые встречались между собой.

За два часа игрового времени Тимофей один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-поинтов.

Соперник Тимофея по полуфиналу определится в поединке между Франческо Маэстрелли (Италия) и Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина). Полуфинальный матч состоится завтра, 6 апреля.

Ранее во втором круге "Челленджера" в Италии Скатов выиграл у австрийца Филипа Мисолича (№166 АТР) со счетом 6:4, 6:3.