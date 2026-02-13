#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

Казахстан начинает с Фарерами очередной сезон в Лиге наций УЕФА

Футбол Расписание Лиги Наций, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 16:47 Фото: Instagram/kff_team
Федерация футбола Казахстана опубликовала расписание игр и время начало матчей нашей сборной в преддверии старта нового сезона Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Первым соперником подопечных Талгата Байсуфинова станет сборная Фарерских островов. Эта игра пройдет на выезде 26 сентября, начало – в 21:00 по казахстанскому времени.

А последующий график встреч казахстанской дружины выглядит следующим образом:

По итогам жеребьевки, которая прошла накануне, сборная Казахстана (№114 FIFA) выступит в группе C Лиги наций УЕФА, где ее соперниками стали представители Словакии (№44 FIFA), Молдовы (№158 FIFA) и Фарерских островов (№125 FIFA).

В ходе подготовки к будущим играм Лиги наций казахстанские футболисты получили крепкого спарринга в виде команды Венгрии.

Товарищеская игра против 41-й сборной мира пройдет на нашей земле, а именно на "Туркестан Арене" 9 июня.

Между тем родоначальники футбола вчера объявили о продлении контракта с главным тренером своей сборной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Морозная погода, сильные снегопады и ливни накроют Казахстан 14 февраля
17:17, Сегодня
Морозная погода, сильные снегопады и ливни накроют Казахстан 14 февраля
Казахстан узнал соперников по Лиге наций УЕФА
00:00, 13 февраля 2026
Казахстан узнал соперников по Лиге наций УЕФА
Казахстан начнет новый сезон Лиги наций матчем против Норвегии
18:03, 09 февраля 2024
Казахстан начнет новый сезон Лиги наций матчем против Норвегии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: