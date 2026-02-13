Казахстан начинает с Фарерами очередной сезон в Лиге наций УЕФА

Федерация футбола Казахстана опубликовала расписание игр и время начало матчей нашей сборной в преддверии старта нового сезона Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Первым соперником подопечных Талгата Байсуфинова станет сборная Фарерских островов. Эта игра пройдет на выезде 26 сентября, начало – в 21:00 по казахстанскому времени.

А последующий график встреч казахстанской дружины выглядит следующим образом:

По итогам жеребьевки, которая прошла накануне, сборная Казахстана (№114 FIFA) выступит в группе C Лиги наций УЕФА, где ее соперниками стали представители Словакии (№44 FIFA), Молдовы (№158 FIFA) и Фарерских островов (№125 FIFA).

В ходе подготовки к будущим играм Лиги наций казахстанские футболисты получили крепкого спарринга в виде команды Венгрии.

Товарищеская игра против 41-й сборной мира пройдет на нашей земле, а именно на "Туркестан Арене" 9 июня.

Между тем родоначальники футбола вчера объявили о продлении контракта с главным тренером своей сборной.