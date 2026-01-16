Какау возвращается на пост главного тренера сборной Казахстана по футзалу
По информации пресс-службы КФФ, 54-летний специалист хорошо знаком отечественным фанатам футзала. Ранее он уже тренировал сборную Казахстана в период с 2013 по 2018 год.
Национальная сборная под его руководством добилась исторического успеха, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы-2016.
Какау успешно работал и на клубном уровне с алматинским "Кайратом". В 2013 и 2015 годах он выигрывал Кубок УЕФА по футзалу.
Помимо этого, неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана. Позже Какау тренировал сборные Италии, Румынии, Кувейта, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, плюс команды "Наполи" и "Юнайтед Галати".
Если Какау возвращается в Казахстан, то его бывший соотечественник и легендарный футзалист Дуглас Жуниор недавно объявил о завершении карьеры в нашей сборной.