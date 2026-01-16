#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Спорт

Какау возвращается на пост главного тренера сборной Казахстана по футзалу

Фото: Instagram/kff_team
16 января известный бразильский специалист Рикардо Камара Собрал (Какау) назначен новым главным тренером сборной Казахстана по футзалу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КФФ, 54-летний специалист хорошо знаком отечественным фанатам футзала. Ранее он уже тренировал сборную Казахстана в период с 2013 по 2018 год.

Национальная сборная под его руководством добилась исторического успеха, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы-2016.

Какау успешно работал и на клубном уровне с алматинским "Кайратом". В 2013 и 2015 годах он выигрывал Кубок УЕФА по футзалу.

Помимо этого, неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана. Позже Какау тренировал сборные Италии, Румынии, Кувейта, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, плюс команды "Наполи" и "Юнайтед Галати".

Если Какау возвращается в Казахстан, то его бывший соотечественник и легендарный футзалист Дуглас Жуниор недавно объявил о завершении карьеры в нашей сборной.

Главный тренер сборной РК по футзалу о поражении: Мы получили то, что заслужили
22:38, 30 сентября 2024
Главный тренер сборной РК по футзалу о поражении: Мы получили то, что заслужили
Кака будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2024 по футзалу
11:47, 05 июля 2023
Кака будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2024 по футзалу
ФФК объявила об уходе главного тренера сборной по футзалу Паулу Кака
19:00, 08 ноября 2025
ФФК объявила об уходе главного тренера сборной по футзалу Паулу Кака
