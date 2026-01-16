Какау возвращается на пост главного тренера сборной Казахстана по футзалу

16 января известный бразильский специалист Рикардо Камара Собрал (Какау) назначен новым главным тренером сборной Казахстана по футзалу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КФФ, 54-летний специалист хорошо знаком отечественным фанатам футзала. Ранее он уже тренировал сборную Казахстана в период с 2013 по 2018 год.

Национальная сборная под его руководством добилась исторического успеха, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы-2016.

Какау успешно работал и на клубном уровне с алматинским "Кайратом". В 2013 и 2015 годах он выигрывал Кубок УЕФА по футзалу.

Помимо этого, неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана. Позже Какау тренировал сборные Италии, Румынии, Кувейта, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, плюс команды "Наполи" и "Юнайтед Галати".

Если Какау возвращается в Казахстан, то его бывший соотечественник и легендарный футзалист Дуглас Жуниор недавно объявил о завершении карьеры в нашей сборной.

