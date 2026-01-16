В США прокомментировали допинг-случай Жанибека Алимханулы

Автор подкаста Knuckles and Gloves Boxing Radio, американский журналист Патрик Коннор высказался о вскрытии пробы "Б" казахстанского чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, допинг-проба "А" Алимханулы показала положительный результат.

"Насколько я понимаю, очень редко бывает, чтобы результат анализа пробы "Б" отличался от результата анализа пробы "A". Единственный такой случай, который приходит мне на ум, – это бой Роберта Герреро против Орландо Салидо в 2006 году. Первоначально тест Салидо показал положительный результат, а затем, насколько я помню, он нанял стороннюю лабораторию для анализа другой пробы, которая оказалась отрицательным. Думаю, это не вызвало большого резонанса и ничего не вышло из-под контроля, поэтому сложно сравнивать этот случай с нынешним", – рассказал Коннор корреспонденту Legalbet.kz.

Бой между Жанибеком Алимханулы и обладателем титула WBA Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 КО) должен был состояться в Сан-Антонио (штат Техас, США) 7 декабря по времени Казахстана, но был отменен.

2 декабря выяснилось, что в сданной казахстанцем 15 ноября допинг-пробе обнаружены следы мельдония, запрещенного вещества.

Вскрытие пробы "Б" Алимханулы было произведено 8 января. В Казахстанской федерации профессионального бокса на 19 января назначено дисциплинарное слушание по этому делу.