Спорт

Украинского спортсмена дисквалифицировали из-за шлема, он пропустит Олимпиаду-2026

Олимпиада-2026 Дисквал Украинца, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:25 Фото: Telegram/olympickz
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил скелетониста Владислава Гераскевича (Украина) от соревнований на Олимпийских играх-2026 из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, сообщает Zakon.kz.

Об этом официально 12 февраля проинформировала пресс-служба МОК, при этом добавив, что с украинским атлетом встречалась сама глава организации Кирсти Ковентри и уговаривала его поменять свое изначальное решение.

"Владислав Гераскевич не допущен к участию на Олимпиаде-2026 после отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. После последнего нашего предупреждения он был снят с гонки. Решение было принято жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам". Заявление МОК

Утром 12 февраля глава МОК Кирсти Ковентри лично встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его не выходить на старт Олимпийских игр в шлеме с фотографиями погибших атлетов.

Как выяснилось позже, представители МОК ранее неоднократно уведомляли украинского спортсмена о запрете на использование данного шлема и выходили с альтернативными предложениями.

Однако Владислав до конца отстаивал свою позицию и пожертвовал участием на Олимпиаде-2026.

А накануне состав алматинского "Кайрата" пополнился футболистом сборной Финляндии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
