Украинского спортсмена дисквалифицировали из-за шлема, он пропустит Олимпиаду-2026
Фото: Telegram/olympickz
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил скелетониста Владислава Гераскевича (Украина) от соревнований на Олимпийских играх-2026 из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, сообщает Zakon.kz.
Об этом официально 12 февраля проинформировала пресс-служба МОК, при этом добавив, что с украинским атлетом встречалась сама глава организации Кирсти Ковентри и уговаривала его поменять свое изначальное решение.
"Владислав Гераскевич не допущен к участию на Олимпиаде-2026 после отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. После последнего нашего предупреждения он был снят с гонки. Решение было принято жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам". Заявление МОК
Утром 12 февраля глава МОК Кирсти Ковентри лично встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его не выходить на старт Олимпийских игр в шлеме с фотографиями погибших атлетов.
Как выяснилось позже, представители МОК ранее неоднократно уведомляли украинского спортсмена о запрете на использование данного шлема и выходили с альтернативными предложениями.
Однако Владислав до конца отстаивал свою позицию и пожертвовал участием на Олимпиаде-2026.
