Спорт

Ислам Чесноков сыграл первый матч за "Хартс" и заработал пенальти

Футбол дебют Хартс, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 09:01 Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
С начала нынешнего января внимание казахстанских болельщиков футбола сильно приковано к чемпионату Шотландии, где наконец-то с третьей попытки дебютировал экс-игрок костанайского "Тобола" Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

Хавбек сборной Казахстана принял участие в домашнем матче своей команды "Хартс", которая принимала участие в кубковом поединке "Фалкирк".

Наш футболист сразу проявил себя в этой встрече в 1/16 финала Кубка Шотландии, заработав 11-метровый для хозяев поля на 85-й минуте. И с точки не промахнулся коллега Чеснокова – Лоренс Шенкленд.

Но надо отметить, что к этому времени "Хартс" проигрывал со счетом 0:1 и Ислам дал шанс одноклубникам уйти от поражения, с чем они почти справились – 1:1 (основное время).

Однако в серии послематчевых удача улыбнулась "Фалкирку" – 5:4.

В итоге Ислам Чесноков в дебютном поединке проявил себя удачно, но для его команды это обернулось вылетом из Кубка страны.

Теперь казахстанца и его новый клуб ждет самый важный матч сезона: 25 января домашняя игра против главного преследователя и конкурента в чемпионской гонке – "Селтика".

В случае успеха над самым титулованным клубом Шотландии "Хартс" резко увеличить свои шансы на золотые медали местного первенства.

7 января футболист "Тобола" и сборной Казахстана совершил исторический трансфер.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ислам Чесноков с победы за "Хартс" дебютировал в чемпионате Шотландии
08:34, 12 января 2026
Ислам Чесноков с победы за "Хартс" дебютировал в чемпионате Шотландии
Ислам Чесноков во второй раз со скамейки запасных помог победить "Хартсу"
14:29, 15 января 2026
Ислам Чесноков во второй раз со скамейки запасных помог победить "Хартсу"
Сборная Казахстана по футболу пополнилась новым игроком
01:21, 09 октября 2025
Сборная Казахстана по футболу пополнилась новым игроком
