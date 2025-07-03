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Спорт

Рыбакина одержала вторую победу на кортах Лондона

Теннис Победа Уимболдон, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 20:44 Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина успешно провела свой поединок второго круга в одиночном разряде Открытого чемпионата Англии по теннису, сообщает Zakon.kz.

3 июля лидер женской сборной Казахстана переиграла гречанку Марию Саккари (№77 WTA) в двух партиях – 6:3, 6:1.

Далее нашу теннисистку в третьем круге "Уимблдона-2025" ждет встреча с победителем противостояния Клара Таусон (Дания) – Анна Калинская (Россия).

Тем временем четвертый игровой день английского первенства стартовал удачно для представителей казахстанской дружины. Лучший парный игрок нашей страны среди женщин Анна Данилина одержала первую победу на кортах Лондона. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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