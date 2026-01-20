#Казахстан в сравнении
Спорт

Футбольный удар по фанатам: "Кайрат" потерпел сокрушительное поражение от "Брюгге"

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 22:34 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" сыграл с бельгийским "Брюгге" в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с литовцем Донатасом Румшасом.

Гости прессинговали с первых минут, и Мамду Дьяхон попал в штангу, а затем Александар Станкович и Ханс Ванакен увели бельгийцев в отрыв. Во втором тайме "Брюгге" забил еще благодаря Матео Верману и Брэндону Мехеле, итог подвел Адилет Садыбеков – 1:4.

"Кайрат" (Алматы, Казахстан) – "Брюгге" (Брюгге, Бельгия) 1:4 (0:2):

  • Станкович 32 (0:1),
  • Ванакен 38 (0:2),
  • Верман 74 (0:3),
  • Мехеле 84 (0:4),
  • Садыбеков 90+2 (1:4).

Последний матч на этапе "Кайрат" проведет 28 января в Лондоне против "Арсенала".

Ранее сообщалось, что "Брюгге" забил два гола в матче с алматинским "Кайратом".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
