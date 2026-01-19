#Казахстан в сравнении
Спорт

Главный тренер "Кайрата" высказался о готовности к игре с "Брюгге"

Главный тренер алматинского &quot;Кайрата&quot; Рафаэль Уразбахтин , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 02:59 Фото: Instagram/rafael_urazbakhtin
Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин рассказал о подготовке команды к матчу против бельгийского "Брюгге" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По данным ASnews.kz, Уразбахтин сообщил, что зимой команда потеряла ряд игроков, а новички не могут быть заявлены на Лигу чемпионов.

"Что касается новых игроков – они пока не могут участвовать в Лиге чемпионов. Будем рассчитывать на тех ребят, которые были заявлены в прошлом году. В принципе, изменений будет не так много, тех же футболистов вы завтра и увидите, – сказал наставник.

Говоря о физическом состоянии команды, тренер признал, что "Кайрат" впервые начинает сезон так рано.

"Так рано официальные матчи мы еще не играли. У нас был 12-дневный сбор в Абу-Даби. Конечно, за этот период сложно набрать оптимальные кондиции, но радует, что ребята вышли из отпуска в хорошем состоянии. Да, мы не в оптимальной форме, но постараемся выглядеть достойно, – сказал Уразбахтин.

Тренер также добавил, что команда не намерена жертвовать результатом ради зрелищности.

Также клуб рассчитывает на возвращение Сатпаева ко второму сбору в Турции, который стартует 3 февраля. Матч "Кайрат" – "Брюгге" пройдет 20 января в Астане в 20:30 по казахстанскому времени.

Ранее сообщалось, что самый дорогой футболист бельгийского "Брюгге" греческий вингер Христос Цолис не отправился с командой в Астану для участия в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".

Аксинья Титова
