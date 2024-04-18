Спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана представили в Мажилисе

Представители Министерства культуры и спорта РК презентовали в Мажилисе 18 апреля 2024 года спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Депутатам Комитета по социально-культурному развитию презентовали спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана. Она состоит из нескольких комплектов.

Внизу представлена форма знаменосцев Казахстана на Олимпийских играх. Форма боксера Асланбека Шымбергенова.

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Форма легкоатлетки Надежды Дубовицкой.

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Дополнят этот наряд бөрік – национальный головной убор мужчин, и сәукеле – национальный головной убор невесты.

"В конкурсе приняли участие 15 организаций. Конкурс был двухэтапный. И вот была выбрана данная форма", – сказал представитель МКС РК.

Также депутатам представили форму, в которой спортсмены выйдут на парад.

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Этот комплект дополняют тюбетейка и диадема, выполненная в национальном стиле.

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Будет также форма для церемоний награждения.

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Дополнительно спортсменам предоставят спортивную форму для тренировок из 15 единиц производства Испании.

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

12 апреля 2024 года сообщалось, что в Казахстане объявили новый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки сборной РК к Олимпиаде в Париже.