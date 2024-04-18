Спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана представили в Мажилисе
Депутатам Комитета по социально-культурному развитию презентовали спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана. Она состоит из нескольких комплектов.
Внизу представлена форма знаменосцев Казахстана на Олимпийских играх. Форма боксера Асланбека Шымбергенова.
Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК
Форма легкоатлетки Надежды Дубовицкой.
Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК
Дополнят этот наряд бөрік – национальный головной убор мужчин, и сәукеле – национальный головной убор невесты.
"В конкурсе приняли участие 15 организаций. Конкурс был двухэтапный. И вот была выбрана данная форма", – сказал представитель МКС РК.
Также депутатам представили форму, в которой спортсмены выйдут на парад.
Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК
Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК
Этот комплект дополняют тюбетейка и диадема, выполненная в национальном стиле.
Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК
Будет также форма для церемоний награждения.
Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК
Дополнительно спортсменам предоставят спортивную форму для тренировок из 15 единиц производства Испании.
Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК
12 апреля 2024 года сообщалось, что в Казахстане объявили новый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки сборной РК к Олимпиаде в Париже.