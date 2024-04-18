Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана представили в Мажилисе

Спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана представили в Мажилисе, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35 Фото: flickr
Представители Министерства культуры и спорта РК презентовали в Мажилисе 18 апреля 2024 года спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Депутатам Комитета по социально-культурному развитию презентовали спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана. Она состоит из нескольких комплектов.

Внизу представлена форма знаменосцев Казахстана на Олимпийских играх. Форма боксера Асланбека Шымбергенова.

МКС РК, Мажилис, спорт , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Форма легкоатлетки Надежды Дубовицкой.

МКС РК, Олимпийские игры, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Дополнят этот наряд бөрік – национальный головной убор мужчин, и сәукеле – национальный головной убор невесты.

"В конкурсе приняли участие 15 организаций. Конкурс был двухэтапный. И вот была выбрана данная форма", – сказал представитель МКС РК.

Также депутатам представили форму, в которой спортсмены выйдут на парад.

Казахстан, спорт, игры , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Казахстан, спорт, игры , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Этот комплект дополняют тюбетейка и диадема, выполненная в национальном стиле.

Казахстан, спорт, игры , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Будет также форма для церемоний награждения.

Казахстан, спорт, игры , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

Дополнительно спортсменам предоставят спортивную форму для тренировок из 15 единиц производства Испании.

Казахстан, спорт, игры , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:35

Фото: скриншот с трансляции Мажилиса Парламента РК

12 апреля 2024 года сообщалось, что в Казахстане объявили новый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки сборной РК к Олимпиаде в Париже.

Читайте также

&quot;Тобол&quot; на стиле: новая форма &quot;желто-зеленых&quot;
"Тобол" на стиле: новая форма "желто-зеленых"
Казахстан, спорт, МКС РК
В Казахстане не нашли более 7 тыс. спортивных объектов
Футбол Полуфинал ЛЧ
"Реал" признан самым успешным и стабильным клубом в Лиге чемпионов
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК МКС РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Перенос дня отдыха на майские праздники, подписан приказ
Перенос дня отдыха на майские праздники: подписан приказ
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: