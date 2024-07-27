Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей

Следом за нарядами сборной Монголии парадные костюмы сборной Кувейта потрясли воображение зрителей, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Kuwait Times, одежду разработал талантливый кувейтский дизайнер Фарах Аль-Бабтейн. Вдохновение он черпал в национальной поэме "Мемуары моряка" доктора Мохаммада Аль-Файеза. А фото и видео своих работ дизайнер разместил на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/muhraofficial

Сшитый наряд включает в себя традиционный кувейтский "тобе аль-нашл" яркого синего оттенка, символизирующий как безмятежное владычество морей Кувейта, так и официальный цвет национальной сборной. Одежда украшена драгоценными кристаллами, добавляющими нотку блеска и элегантности. Стихи из "Мемуаров моряка" тщательно вышиты золотыми нитями и украшены мелкими металлическими камнями, что подчеркивает королевский вид наряда.

Отличительный пояс, украшенный яркими цветами кувейтского флага и включающий традиционное искусство Саду, подчеркивает ансамбль, символизируя надежду и стойкость. Этот элемент дизайна представляет красоту песков местной пустыни.

Фото: Instagram/muhraofficial

Флаг страны доверили спортсменке по гребле Соад Альфакан. Компанию ей составили плавчиха Лара Дашти и Амина Шах из команды по парусному спорту.

Фото: X/AskAboutKwt

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей пришли в восторг от костюмов сборной Монголии к Олимпиаде.