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Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:08 Фото: Instagram/muhraofficial
Следом за нарядами сборной Монголии парадные костюмы сборной Кувейта потрясли воображение зрителей, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Kuwait Times, одежду разработал талантливый кувейтский дизайнер Фарах Аль-Бабтейн. Вдохновение он черпал в национальной поэме "Мемуары моряка" доктора Мохаммада Аль-Файеза. А фото и видео своих работ дизайнер разместил на своей странице в Instagram.

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:08

Фото: Instagram/muhraofficial

Сшитый наряд включает в себя традиционный кувейтский "тобе аль-нашл" яркого синего оттенка, символизирующий как безмятежное владычество морей Кувейта, так и официальный цвет национальной сборной. Одежда украшена драгоценными кристаллами, добавляющими нотку блеска и элегантности. Стихи из "Мемуаров моряка" тщательно вышиты золотыми нитями и украшены мелкими металлическими камнями, что подчеркивает королевский вид наряда.

Отличительный пояс, украшенный яркими цветами кувейтского флага и включающий традиционное искусство Саду, подчеркивает ансамбль, символизируя надежду и стойкость. Этот элемент дизайна представляет красоту песков местной пустыни.

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:08

Фото: Instagram/muhraofficial

Флаг страны доверили спортсменке по гребле Соад Альфакан. Компанию ей составили плавчиха Лара Дашти и Амина Шах из команды по парусному спорту.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:08

Фото: X/AskAboutKwt

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей пришли в восторг от костюмов сборной Монголии к Олимпиаде.

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