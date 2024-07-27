Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей
Как передает местное издание Kuwait Times, одежду разработал талантливый кувейтский дизайнер Фарах Аль-Бабтейн. Вдохновение он черпал в национальной поэме "Мемуары моряка" доктора Мохаммада Аль-Файеза. А фото и видео своих работ дизайнер разместил на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/muhraofficial
Сшитый наряд включает в себя традиционный кувейтский "тобе аль-нашл" яркого синего оттенка, символизирующий как безмятежное владычество морей Кувейта, так и официальный цвет национальной сборной. Одежда украшена драгоценными кристаллами, добавляющими нотку блеска и элегантности. Стихи из "Мемуаров моряка" тщательно вышиты золотыми нитями и украшены мелкими металлическими камнями, что подчеркивает королевский вид наряда.
Отличительный пояс, украшенный яркими цветами кувейтского флага и включающий традиционное искусство Саду, подчеркивает ансамбль, символизируя надежду и стойкость. Этот элемент дизайна представляет красоту песков местной пустыни.
Фото: Instagram/muhraofficial
Флаг страны доверили спортсменке по гребле Соад Альфакан. Компанию ей составили плавчиха Лара Дашти и Амина Шах из команды по парусному спорту.
Фото: X/AskAboutKwt
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