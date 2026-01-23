#Казахстан в сравнении
Спорт

В Сети восхитились олимпийскими нарядами сборной Монголии

Олимпийская форма Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 08:02 Фото: Facebook/Olympic.mn
Олимпийская форма сборной Монголии вызвала восторг у интернет-пользователей, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что 22 января Олимпийский комитет Монголии официально представил церемониальные и повседневные наряды, которые будут носить члены сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.

"Эта коллекция не просто сочетает традиционную одежду с современным дизайном, а призвана возродить древнюю монгольскую культуру одежды – неотъемлемую часть нашей великой истории и культурного наследия – в современном мире и представить её на мировой арене. Вдохновленные одеждой Великой Монгольской империи XIII–XV веков, одного из самых могущественных периодов в истории нашей страны, модели сохраняют основные традиционные элементы, такие как функциональный разрез на юбке, обеспечивающий свободу движений, высокий воротник, защищающий от ветра и холода, и полностью закрытая, перекрывающаяся передняя часть, символизирующая тепло и единство", – говорится в описании коллекции.

Далее в описании говорится, что при создании коллекции мастера использовали изысканный монгольский кашемир с шелковой отделкой, а также вышили традиционными мотивами рога. По мнению авторов коллекции, это придает одежде утонченный церемониальный характер.

Повседневные комплекты также сшиты из высококачественного кашемира, вдохновленные горнолыжными свитерами, уходящими корнями в западную горную культуру, и обогащенные мотивами монгольской юрты и кочевого образа жизни.

"С помощью этих моделей мы с гордостью представляем мировой спортивной арене стойкость, мудрость и воинственный дух, закаленные за тысячи лет монголами, которые пережили вечные зимы в высокогорьях Центральной Азии. То, что мы несли через зиму, мы несем миру", – подытожили развернутое описание авторы коллекций.

За пару часов ролик набрал 129 тыс. просмотров на аккаунте Монгольского Олимпийского комитета в Instagram и множество восторженных отзывов:

  • Форма сборной Монголии – настоящее произведение искусства! Смелые цвета и культурные элементы сделают ее одной из самых запоминающихся на Олимпийских Играх в Италии. Эта форма – гордость не только спортсменов, но и всей страны!
  • Потрясающе стильно, выразительно и с душой!
  • Это не просто спортивная форма – это символ национального характера и силы! Монголия подошла к дизайну с безупречным вкусом.
  • Форма монгольской команды стала одной из самых обсуждаемых на Играх.
  • Истинное сочетание красоты, энергии и самобытности!
"Они и на летней Олимпиаде в Париже произвели фурор своими костюмами", – подытожили предварительные обсуждения будущие зрители Олимпийских Игр в Италии.

22 января бренд Gucci объявил первую ракетку мира Арину Соболенко своим новым амбассадором.

Фото Алия Абди
Алия Абди
