Спорт

"Тобол" нашел замену Исламу Чеснокову в лице вингера из Венесуэлы

Фото: Instagram/cdlimache
Двукратный чемпион Казахстана по футболу, костанайский "Тобол", пополнился новым игроком на грядущий сезон, которым стал 29-летний уроженец Венесуэлы Луис Герра, сообщает Zakon.kz.

Костанайский клуб уже достиг соглашения с вингером, который в прошлом сезоне защищал цвета чилийского коллектива "Депортес Лимаче". Планируется, что южноамериканец заменит бывшего лидера "Тобола" – Ислама Чеснокова.

Луис Герра является воспитанником клуба "Минерос", где и начал свою профессиональную карьеру с юношей и до взрослой команды.

Большую часть игрового периода полузащитник провел в Венесуэле, выступая за "Депортиво Тачира", "Монагас", "Арагуа" и "Карабобо".

Год назад Герра перешел под знамена "Лимаче", где отыграл 26 встреч, забил три гола и сделал 13 результативных передач.

"Тобол" входит в новый сезон как бронзовый призер КПЛ-2025 и обладатель Кубка Казахстана.

С другой стороны, наставник Нурбол Жумаскалиев в 2026 году не сможет рассчитывать на свою главную скрипку Ислама Чеснокова, который недавно перешел в шотландский "Хартс".

P.S. Только что костанайцы объявили об уходе еще одного своего лидера – полузащитника Ахмеда Эль-Мессауди.

Читайте также
Футболист сборной Черногории подписал контракт с "Тоболом"
17:33, 24 января 2025
Футболист сборной Черногории подписал контракт с "Тоболом"
УЕФА номинировал гол казахстанца Ислама Чеснокова
20:18, 19 ноября 2023
УЕФА номинировал гол казахстанца Ислама Чеснокова
"Тобол" выиграл Кубок Казахстана
18:05, 04 ноября 2023
"Тобол" выиграл Кубок Казахстана
