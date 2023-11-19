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УЕФА номинировал гол казахстанца Ислама Чеснокова

УЕФА номинировал гол казахстанца Ислама Чеснокова Фото: пресс-службы КФФ
На сайте УЕФА опубликованы лучшие голы девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. В список попал игрок казахстанской сборной Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

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Чесноков отметился дублем в домашнем матче с Сан-Марино (3:1), а его гол на 19-й минуте может быть признан лучшим в девятом туре текущей квалификации. Проголосовать за него можно здесь.

Также в список номинантов попали гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота Гибралтара (14:0), гол полузащитника сборной Азербайджана Эмина Махмудова в ворота Швеции (3:0) и гол форварда сборной Финляндии Даниэля Хоканса в ворота Северной Ирландии (4:0). 

Казахстан одержал победу над сборной Сан-Марино 17 ноября. Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов. 

За игрой следил на арене Касым-Жомарт Токаев. В этот раз рядом с ним присутствовали Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова.

Как прошел исторический матч в Астане, подробнее читайте в нашем материале. 

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