УЕФА номинировал гол казахстанца Ислама Чеснокова

На сайте УЕФА опубликованы лучшие голы девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. В список попал игрок казахстанской сборной Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

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Чесноков отметился дублем в домашнем матче с Сан-Марино (3:1), а его гол на 19-й минуте может быть признан лучшим в девятом туре текущей квалификации. Проголосовать за него можно здесь.



Также в список номинантов попали гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота Гибралтара (14:0), гол полузащитника сборной Азербайджана Эмина Махмудова в ворота Швеции (3:0) и гол форварда сборной Финляндии Даниэля Хоканса в ворота Северной Ирландии (4:0).

🇫🇷 Mbappé

🇦🇿 Makhmudov

🇫🇮 Håkans

🇰🇿 Chesnokov



Tap to vote for your Goal of the Round 🥇 #EQGOTT | @AlipayPlus — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 18, 2023

Казахстан одержал победу над сборной Сан-Марино 17 ноября. Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов.

За игрой следил на арене Касым-Жомарт Токаев. В этот раз рядом с ним присутствовали Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова.

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