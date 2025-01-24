Футболист сборной Черногории подписал контракт с "Тоболом"
Фото: Instagram/markovukcevic15
Двукратный чемпион Казахстана по футболу, костанайский "Тобол", пригласил в свои ряды опытного защитника из боснийского клуба "Борац Баня-Лука" Марко Вукчевича, сообщает Zakon.kz.
24 января костанайская дружина объявила о подписании контракта с защитником сборной Черногории – 31-летним Марко Вукчевичем.
По мнению специалистов, он опытный игрок обороны, который прошел школу европейского футбола. На его счету выступления за такие клубы, как "Будучность", "Олимпия" и UTA Arad.
Также он является основным игроком сборной Черногории, где сыграл 17 матчей и забил один гол. До приезда в Костанай Вукчевич выступал за клуб "Борац" (Босния и Герцеговина).
На трансферном рынке его оценивают в 400 000 евро (219 128 000 тенге).
ФК "Тобол" является победителем Суперкубка Казахстана-2024.
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