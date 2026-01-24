#Казахстан в сравнении
Спорт

Стало известно, когда Роналду завершит карьеру и покинет "Аль-Наср"

Форвард &quot;Аль-Наср&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 06:59 Фото: Instagram/Cristiano
Форвард Криштиану Роналду принял решение покинуть "Аль-Наср" и завершить свою футбольную карьеру. Соответствующей информацией журналист Бен Джейкобс поделился на своей странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По данным See News, 40-летний футболист не будет продлевать контракт с клубом и официально объявит о завершении карьеры летом 2027 года.

По данным источника, руководство "Аль-Насра" попытается удержать Роналду как минимум еще на один сезон.

Если это окажется невозможным, клуб готов предложить ему долю в совместном владении, увеличив ее до 15%, чтобы сохранить футболиста в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" в 2023 году в статусе свободного агента после завершения контракта с "Манчестер Юнайтед".

Сейчас Роналду провел 125 матчей за "Аль-Наср", забив 110 голов и отдав 22 результативные передачи. Его текущий контракт действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

Ранее мы сообщали о том, что Роналду забил 960-й карьерный гол и принес победу "Аль-Насру".

Аксинья Титова
