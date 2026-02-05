#Казахстан в сравнении
Спорт

Роналду опроверг слухи и готовится вместе с "Аль-Насром" к будущим играм

Футбол Тренировка Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 10:58 Фото: Instagram/alnassr
Уже несколько дней ряд информационных агентств трубят про бунт и досрочный уход знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду из "Аль-Насра". Однако к этому часу сам форвард выложил фотографии своих тренировок с командой, сообщает Zakon.kz.

Разговоры про недовольство Роналду политикой клуба уже идут не одни сутки: якобы португальца не допускают к играм, а сам он хочет перебраться в МЛС или Европу.

Несмотря на эти слухи, Криштиану пока все же остается в клубе и тренируется вместе с коллегами.

Сплетни вокруг капитана "Аль-Насра" усилились после того, как он на днях пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда".

Некоторые СМИ пишут, что Роналду намерен бойкотировать и следующий поединок саудовской лиги, где его команда 6 февраля встретится с "Аль-Иттихадом".

Здесь нужно отметить, что коллектив из Эр-Рияда примет дружину из Джидды, которая осталась без своей главной звезды – Карима Бенземы.

Француз на днях перешел в стан лидера саудовского первенства – "Аль-Хиляль".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
СМИ назвали причину, по которой Роналду может покинуть "Аль-Наср"
17:36, 23 мая 2023
СМИ назвали причину, по которой Роналду может покинуть "Аль-Наср"
Роналду рассказал о грандиозных планах на новый сезон с "Аль-Насром"
15:02, 24 июля 2023
Роналду рассказал о грандиозных планах на новый сезон с "Аль-Насром"
Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
05:24, 02 января 2025
Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
