Восходящая казахстанская звезда Амир Омарханов стал победителем турнира в Испании

18-летний Амир Омарханов, которого называют одной из самых перспективных молодых звезд казахстанского тенниса, 24 января выиграл турнир серии ITF M15, проходивший в Манакоре (Испания), сообщает Zakon.kz.

В финале парного разряда Омарханов выступал в дуэте с американцем Гэвином Янгом. В решающем матче они одержали победу над парой Тай Хост (Австралия) / Егор Плешивцев (Россия) со счетом 5:7, 6:3, 10:8 и завоевали чемпионский титул.



Казахстанско-американский дуэт был посеян на турнире под третьим номером и рассматривался как один из главных претендентов на победу.

По ходу турнира Омарханов и Янг также обыграли испанские пары Уго Гарсия Гомес / Карлес Рохас (6:1, 6:4), а также дуэты Мотохару Абэ (Япония) / Андрес Флорес Авила (Мексика) – 5:7, 6:2, 10:7 и Джо Лизер / Маркус Уолтерс (оба – Великобритания) – 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Нани прилетел в Актобе.