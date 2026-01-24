#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Восходящая казахстанская звезда Амир Омарханов стал победителем турнира в Испании

Амир Омарханов, теннис, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 21:24 Фото: КФТ РК
18-летний Амир Омарханов, которого называют одной из самых перспективных молодых звезд казахстанского тенниса, 24 января выиграл турнир серии ITF M15, проходивший в Манакоре (Испания), сообщает Zakon.kz.

В финале парного разряда Омарханов выступал в дуэте с американцем Гэвином Янгом. В решающем матче они одержали победу над парой Тай Хост (Австралия) / Егор Плешивцев (Россия) со счетом 5:7, 6:3, 10:8 и завоевали чемпионский титул.

Казахстанско-американский дуэт был посеян на турнире под третьим номером и рассматривался как один из главных претендентов на победу.

По ходу турнира Омарханов и Янг также обыграли испанские пары Уго Гарсия Гомес / Карлес Рохас (6:1, 6:4), а также дуэты Мотохару Абэ (Япония) / Андрес Флорес Авила (Мексика) – 5:7, 6:2, 10:7 и Джо Лизер / Маркус Уолтерс (оба – Великобритания) – 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Нани прилетел в Актобе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Амир Омарханов вышел в свой первый финал турнира ITF
16:36, 22 ноября 2025
Амир Омарханов вышел в свой первый финал турнира ITF
Восходящая звезда казахстанского тенниса с победы стартовал на турнире в Египте
11:18, 03 апреля 2025
Восходящая звезда казахстанского тенниса с победы стартовал на турнире в Египте
Амир Омарханов завоевал дебютный титул на профессиональном уровне ITF
16:21, 23 ноября 2025
Амир Омарханов завоевал дебютный титул на профессиональном уровне ITF
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: