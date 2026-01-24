#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Легенда сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Нани прилетел в Актобе

Футбол Прилет Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 17:51 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Широко рекламированный приезд экс-звезды португальской сборной Нани в Актобе все-таки состоялся 24 января. 40-летнего полузащитника встретили в местном аэропорту руководители пятикратного чемпиона Казахстана, сообщает Zakon.kz.

К этой минуте пресс-служба "Актобе" опубликовала моменты теплого приема знаменитого футболиста на западноказахстанской земле.

Пока не ясно, в какой роли будет выступать Нани в Актобе. Ранее некоторые СМИ писали, что португалец возобновляет свою профессиональную карьеру и этим местом будет как раз ФК "Актобе".

Если это произойдет, то, скорее всего, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов Казахстана.

Луиш Карлуш Алмейда да Кунья, известный как Нани, в свое время выступал за сборную Португалии, входит в десятку лучших игроков в ее истории по сыгранным матчам и забитым мячам.

Начинал карьеру в лиссабонском "Спортинге", дебютировав за основную команду в 2005 году. Спустя два года перешел в "МЮ". Там выиграл четыре титула АПЛ, Лигу чемпионов УЕФА, КЧМ, два Кубка лиги, четыре раза становился обладателем Суперкубка Англии.

Затем вернулся в "Спортинг", играл за турецкий "Фенербахче" и испанскую "Валенсию". Впоследствии на протяжении трех сезонов выступал за "Орландо Сити".

В майке сборной Португалии сыграл 112 матчей, где забил 24 гола.

Западноказахстанский коллектив недавно подписал бывшего вратаря "Кайрата" Александра Заруцкого.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Рубена Аморима
16:31, 05 января 2026
"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Рубена Аморима
Легенда и экс-тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил клуб АПЛ
11:47, 30 ноября 2024
Легенда и экс-тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил клуб АПЛ
Игрок сборной Португалии будет новым напарником Роналду в "Аль-Насре"
11:30, 28 июля 2025
Игрок сборной Португалии будет новым напарником Роналду в "Аль-Насре"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: