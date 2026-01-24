Легенда сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Нани прилетел в Актобе
К этой минуте пресс-служба "Актобе" опубликовала моменты теплого приема знаменитого футболиста на западноказахстанской земле.
Пока не ясно, в какой роли будет выступать Нани в Актобе. Ранее некоторые СМИ писали, что португалец возобновляет свою профессиональную карьеру и этим местом будет как раз ФК "Актобе".
Если это произойдет, то, скорее всего, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов Казахстана.
Луиш Карлуш Алмейда да Кунья, известный как Нани, в свое время выступал за сборную Португалии, входит в десятку лучших игроков в ее истории по сыгранным матчам и забитым мячам.
Начинал карьеру в лиссабонском "Спортинге", дебютировав за основную команду в 2005 году. Спустя два года перешел в "МЮ". Там выиграл четыре титула АПЛ, Лигу чемпионов УЕФА, КЧМ, два Кубка лиги, четыре раза становился обладателем Суперкубка Англии.
Затем вернулся в "Спортинг", играл за турецкий "Фенербахче" и испанскую "Валенсию". Впоследствии на протяжении трех сезонов выступал за "Орландо Сити".
В майке сборной Португалии сыграл 112 матчей, где забил 24 гола.
Западноказахстанский коллектив недавно подписал бывшего вратаря "Кайрата" Александра Заруцкого.