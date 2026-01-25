Казахстанская каратистка "выбила" победу на топ-турнире в Турции
Фото: Instagram/kaz_karateofficial
Казахстанка Белла Самашева стала победительницей турнира этапа Премьер-Лиги по карате в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, казахстанская каратистка Белла Самашева стала победительницей этапа Премьер-Лиги, который проходит в Стамбуле.
Самашева обыграла словацкую Нину Квасникову в финале в весовой категории до 55 кг. Так Белла принесла первую медаль в копилку национальной сборной Казахстана на этом турнире.
Ранее сообщалось, что казахстанка Анна Данилина блеснула сразу двойной победой на AusOpen-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript