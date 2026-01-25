Казахстанская каратистка "выбила" победу на топ-турнире в Турции

Казахстанка Белла Самашева стала победительницей турнира этапа Премьер-Лиги по карате в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Самашева обыграла словацкую Нину Квасникову в финале в весовой категории до 55 кг. Так Белла принесла первую медаль в копилку национальной сборной Казахстана на этом турнире.

