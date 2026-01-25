#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанская каратистка "выбила" победу на топ-турнире в Турции

Казахстанская каратистка Белла Самашева , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 02:30 Фото: Instagram/kaz_karateofficial
Казахстанка Белла Самашева стала победительницей турнира этапа Премьер-Лиги по карате в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанская каратистка Белла Самашева стала победительницей этапа Премьер-Лиги, который проходит в Стамбуле.

Самашева обыграла словацкую Нину Квасникову в финале в весовой категории до 55 кг. Так Белла принесла первую медаль в копилку национальной сборной Казахстана на этом турнире.

Ранее сообщалось, что казахстанка Анна Данилина блеснула сразу двойной победой на AusOpen-2026.

Аксинья Титова
