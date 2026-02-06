#Казахстан в сравнении
Спорт

Боксер Айбек Оралбай "выбил" победу в финале турнира в Испании

Казахстанский боксер Айбек Оралбай , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 04:59 Фото: Instagram/oralbay_aibek
Казахстанский боксер Айбек Оралбай выступил в полуфинальном поединке на международном турнире Boxam Elite-2026 в Ла-Нусии (Испания), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в полуфинале в весовой категории свыше 90 кг Айбек Оралбай сразился с Андреем Халецким из Украины.

По окончанию третьего раунда единогласным решением судей (5:0) победил казахстанец.

Айбек Оралбай – чемпион мира (2025), двукратный чемпион Азии (2022, 2024), многократный чемпион Казахстана. Сам турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля.

Казахстан представлен как в мужской, так и в женской категории.

Ранее мы писали о том, что казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" чемпионата Азии.

Аксинья Титова
