Спорт

Геннадий Головкин прибыл в Узбекистан по особому поводу

Глава НОК РК Геннадий Головкин , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 04:59 Фото: Instagram/gggboxing
Глава НОК РК Геннадий Головкин примет участие в 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ФБУ, в аэропорту Ташкента президента World Boxing встречали первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана, вице-президент Asian Boxing Сакен Полатов и генеральный секретарь ФБУ – Шохид Тиллабоев.

В рамках Генеральной ассамблеи участники рассмотрят ряд стратегических вопросов, включая выборы главы ОСА.

Ранее боксерша Назым Кызайбай рассказала о женском боксе, Олимпиаде и своих татуировках.

Аксинья Титова
