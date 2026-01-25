Геннадий Головкин прибыл в Узбекистан по особому поводу

Глава НОК РК Геннадий Головкин примет участие в 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ФБУ, в аэропорту Ташкента президента World Boxing встречали первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана, вице-президент Asian Boxing Сакен Полатов и генеральный секретарь ФБУ – Шохид Тиллабоев.

В рамках Генеральной ассамблеи участники рассмотрят ряд стратегических вопросов, включая выборы главы ОСА.

Ранее боксерша Назым Кызайбай рассказала о женском боксе, Олимпиаде и своих татуировках.