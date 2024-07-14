Слухи о большой зарплате Геннадия Головкина опровергли в Национальном олимпийском комитете

В Национальном олимпийском комитете опровергли информацию о многомиллионной зарплате главы НОК Геннадия Головкина, которая распространяется в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что свою деятельность на посту главы НОК Головкин осуществляет на общественных началах.

"Его должность является неоплачиваемой, а мотивация при этом не связана ни с финансами, ни с политической карьерой", – сообщили в комитете.

В НОК добавили, что работа Головкина направлена на помощь казахстанскому спорту, а также на укрепление авторитета Олимпийского комитета страны в международном сообществе.

"Свою деятельность организация осуществляет за счет спонсорских средств, в работе по привлечению которых Головкин принимает участие", – заверили представители НОК.

Об избрании Головкина президентом НОК стало известно 26 февраля 2024 года. На этом посту он сменил Тимура Кулибаева.

Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2003). Является мастером спорта РК (2000), международного класса (2002), заслуженным мастером спорта РК по боксу (2003).