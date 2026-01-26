Бублик неоднозначно высказался об атмосфере на матче в Австралии
Фото: Instagram/hkto.mens
10-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик назвал мягкой атмосферу в игре с австралийцем Алексом де Минауром на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Zakon.kz.
Встреча закончилась победой Де Минаура со счетом 6:4, 6:1, 6:1.
Александру адресовали вопрос о том, насколько ему было тяжело играть в атмосфере, когда трибуны будут поддерживать в основном соперника.
"Честно? Австралийская публика здесь очень мягкая, особенно если сравнивать с другими местами. Если хотите почувствовать настоящую жесть, когда трибуны против тебя – попробуйте сыграть во Франции, особенно в Берси на старой арене, или на Кубке Дэвиса в Чили. Вот там действительно давят. Сегодня все было абсолютно нормально. Я даже ожидал худшего: думал, что после каждой моей ошибки на первом мяче стадион будет вскакивать и громко радоваться. Вот это было бы давление. А здесь такого не случилось", – поделился казахстанец на пресс-конференции.
Он добавил, что атмосфера ему понравилась и это был хороший опыт.
Ранее Бублик прокомментировал свой прорыв на Australian Open-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript