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Александр Бублик проиграл австралийцу Алексу де Минор

Александр Бублик проиграл австралийцу Алекс де Минор Фото: ktf.kz
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе 20-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и проиграл представителю Австралии, 10-ой ракетке мира Алексу де Минор со счетом 5:7, 0:6, сообщает Zakon.kz

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Матч продолжался 1 час 27 минут. Бублик сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Де Минор выполнил три эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Призовой фонд  составляет $ 8,9 млн. 

Ранее 9 марта Бублик стартовал с убедительной победы в Индиан-Уэллсе. Бублик одержал победу над китайцем Цзюнчэном Шаном. 

Также сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева которая также участвует в турнире вышла в третий круг турнира серии WTA-1000. Она обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем.

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Елена Вебер
Бублик Александр
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