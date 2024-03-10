Александр Бублик проиграл австралийцу Алексу де Минор
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
Матч продолжался 1 час 27 минут. Бублик сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Де Минор выполнил три эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Призовой фонд составляет $ 8,9 млн.
Ранее 9 марта Бублик стартовал с убедительной победы в Индиан-Уэллсе. Бублик одержал победу над китайцем Цзюнчэном Шаном.
Также сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева которая также участвует в турнире вышла в третий круг турнира серии WTA-1000. Она обыграла россиянку Екатерину Александрову.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем.