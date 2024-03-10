Александр Бублик проиграл австралийцу Алексу де Минор

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе 20-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и проиграл представителю Австралии, 10-ой ракетке мира Алексу де Минор со счетом 5:7, 0:6, сообщает Zakon.kz

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



Матч продолжался 1 час 27 минут. Бублик сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Де Минор выполнил три эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Призовой фонд составляет $ 8,9 млн.

Ранее 9 марта Бублик стартовал с убедительной победы в Индиан-Уэллсе. Бублик одержал победу над китайцем Цзюнчэном Шаном.

Также сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева которая также участвует в турнире вышла в третий круг турнира серии WTA-1000. Она обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем.

