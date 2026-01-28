Талгат Байсуфинов возглавил национальную сборную Казахстана по футболу

Новым тренером сборной Казахстана стал 57-летний Талгат Байсуфинов. Об этом Zakon.kz сегодня, 28 января 2026 года, рассказали в Казахстанской федерации футбола.

Ранее Байсуфинов уже дважды занимал должность главного тренера национальной сборной – в 2016-2017 и 2020-2022 годах.

Известно, что Байсуфинов работал тренером в ряде футбольных клубов Казахстана. Так, в разные годы он возглавлял клубы "Есиль-Богатырь" (Петропавловск), "Аксу", "Иртыш" (Павлодар), "Акжайык" (Уральск), а также работал с молодежной сборной Казахстана.

В качестве футболиста защищал цвета клубов "Иртыш", "Металлург", "Енбек", "Экибастузец", "Жетысу" и "Восток".

