Спорт

Талгат Байсуфинов возглавил национальную сборную Казахстана по футболу

Талгат Байсуфинов, тренер, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 17:50 Фото: Instagram/kff_team
Новым тренером сборной Казахстана стал 57-летний Талгат Байсуфинов. Об этом Zakon.kz сегодня, 28 января 2026 года, рассказали в Казахстанской федерации футбола.

Ранее Байсуфинов уже дважды занимал должность главного тренера национальной сборной – в 2016-2017 и 2020-2022 годах.

Известно, что Байсуфинов работал тренером в ряде футбольных клубов Казахстана. Так, в разные годы он возглавлял клубы "Есиль-Богатырь" (Петропавловск), "Аксу", "Иртыш" (Павлодар), "Акжайык" (Уральск), а также работал с молодежной сборной Казахстана.

В качестве футболиста защищал цвета клубов "Иртыш", "Металлург", "Енбек", "Экибастузец", "Жетысу" и "Восток".

Днем ранее, 27 января 2026 года, основной голкипер футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков закрыл все вопросы о продолжении своей карьеры на ближайшие три года и подписал новый контракт с алматинским коллективом.

Анастасия Московчук
Читайте также
Отменены фиктивные решения акимов из Алматинской области по двум земельным участкам
17:55, Сегодня
Отменены фиктивные решения акимов из Алматинской области по двум земельным участкам
Талгат Байсуфинов временно возглавил сборную Казахстана
15:38, 30 сентября 2025
Талгат Байсуфинов временно возглавил сборную Казахстана
Константин Горовенко возглавил молодежную сборную Казахстана по футболу
21:23, 11 января 2024
Константин Горовенко возглавил молодежную сборную Казахстана по футболу
Последние
Популярные
Читайте также
Камбэком обернулся матч казахстанца на теннисном турнире в Бахрейне
18:46, Сегодня
Камбэком обернулся матч казахстанца на теннисном турнире в Бахрейне
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Адмирала"
18:31, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Адмирала"
Официально назван главный тренер сборной Казахстана по футболу
18:04, Сегодня
Официально назван главный тренер сборной Казахстана по футболу
Арман Царукян узнал имя следующего соперника
17:46, Сегодня
Арман Царукян узнал имя следующего соперника
