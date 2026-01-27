#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Спорт

Темирлан Анарбеков никуда не уходит и на три года остается в "Кайрате"

Футбол Контракт Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 12:30 Фото: Instagram/f.c.kairat
27 января 2026 года основной голкипер футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков закрыл все вопросы о продолжении своей карьеры на ближайшие три года и подписал новый контракт с алматинским коллективом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "желто-черных", новое соглашение Темирлана Анарбекова с "Кайратом" рассчитано до 30 ноября 2028 года.

Контракт одного из лучших вратарей нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА подписан в Лондоне, где ныне находится алматинский коллектив.

Команда Рафаэля Уразбахтина сейчас готовится к предстоящей битве с английским "Арсеналом" в рамках восьмого тура общего этапа самого престижного клубного турнира Европы.

Это будет поединок лидера и главного аутсайдера турнирной таблицы текущих соревнований.

За несколько дней до начала данного матча объявлены предварительные составы команд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Как будут контролировать расходование средств в казахстанских футбольных клубах
12:36, Сегодня
Как будут контролировать расходование средств в казахстанских футбольных клубах
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
11:48, 27 августа 2025
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам
16:42, 28 августа 2025
21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: