Темирлан Анарбеков никуда не уходит и на три года остается в "Кайрате"

27 января 2026 года основной голкипер футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков закрыл все вопросы о продолжении своей карьеры на ближайшие три года и подписал новый контракт с алматинским коллективом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "желто-черных", новое соглашение Темирлана Анарбекова с "Кайратом" рассчитано до 30 ноября 2028 года.

Контракт одного из лучших вратарей нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА подписан в Лондоне, где ныне находится алматинский коллектив.

Команда Рафаэля Уразбахтина сейчас готовится к предстоящей битве с английским "Арсеналом" в рамках восьмого тура общего этапа самого престижного клубного турнира Европы.

Это будет поединок лидера и главного аутсайдера турнирной таблицы текущих соревнований.

За несколько дней до начала данного матча объявлены предварительные составы команд.