Темирлан Анарбеков никуда не уходит и на три года остается в "Кайрате"
Фото: Instagram/f.c.kairat
27 января 2026 года основной голкипер футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков закрыл все вопросы о продолжении своей карьеры на ближайшие три года и подписал новый контракт с алматинским коллективом, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы "желто-черных", новое соглашение Темирлана Анарбекова с "Кайратом" рассчитано до 30 ноября 2028 года.
Контракт одного из лучших вратарей нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА подписан в Лондоне, где ныне находится алматинский коллектив.
Команда Рафаэля Уразбахтина сейчас готовится к предстоящей битве с английским "Арсеналом" в рамках восьмого тура общего этапа самого престижного клубного турнира Европы.
Это будет поединок лидера и главного аутсайдера турнирной таблицы текущих соревнований.
За несколько дней до начала данного матча объявлены предварительные составы команд.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript