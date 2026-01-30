#Казахстан в сравнении
Спорт

Кто понесет флаг Казахстана на открытии Олимпиады

олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 18:27 Фото: скриншот видео
С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры. В престижных соревнованиях честь страны будут защищать 36 спортсменов в 10 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Церемония открытия Олимпийских игр, за которыми следит весь мир, состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро".

Государственный флаг Республики Казахстан на церемонии открытия пронесут члены национальной сборной Денис Никиша и Аяулым Әмренова.

Церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире 6 февраля в 23:55 на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Ранее в Минспорта ответили на критику формы олимпийской сборной Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
