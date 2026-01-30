Кто понесет флаг Казахстана на открытии Олимпиады

С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры. В престижных соревнованиях честь страны будут защищать 36 спортсменов в 10 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Церемония открытия Олимпийских игр, за которыми следит весь мир, состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро". Государственный флаг Республики Казахстан на церемонии открытия пронесут члены национальной сборной Денис Никиша и Аяулым Әмренова. Церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире 6 февраля в 23:55 на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Ранее в Минспорта ответили на критику формы олимпийской сборной Казахстана.

