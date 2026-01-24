Из каких регионов Казахстана поедут спортсмены на зимнюю Олимпиаду

Совсем скоро в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры. В главных стартах четырехлетия примут участие более 3500 спортсменов из 93 стран мира, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства туризма и спорта, Казахстан выступит на зимней Олимпиаде в девятый раз как независимое государство.

Национальную сборную на Играх в Италии представят 36 спортсменов – 18 мужчин и 18 женщин. Для сравнения: на Олимпиаде-2022 в Пекине страну представляли 34 атлета.

В преддверии соревнований представлен региональный состав сборной Казахстана. Традиционно зимние виды спорта в стране наиболее развиты в северных и восточных регионах, однако в Олимпийских играх примут участие и спортсмены из южных областей с менее снежными условиями.

Больше всего участников делегировал город Алматы – 7 спортсменов в 5 видах спорта. На втором месте – Акмолинская область, которую представят 6 спортсменов в 2 дисциплинах.

В тройку регионов-лидеров вошли Восточно-Казахстанская область, а также Астана и Шымкент. От ВКО и Шымкента выступят по 4 спортсмена в одном виде спорта, от столицы – 4 спортсмена в трех дисциплинах.

Далее следуют Павлодарская область (3 спортсмена, 3 вида спорта), Алматинская область (3 спортсмена, 1 вид спорта), Костанайская область (2 спортсмена, 1 вид спорта). По одному спортсмену на Олимпиаду делегировали Северо-Казахстанская, Карагандинская и Абайская области.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Материал по теме Токаев вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана

30 декабря 2025 года Ербол Мырзабосынов назвал имена спортсменов, от которых министерство ждет медалей на ОИ.